शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के आगामी रणजी ट्रॉफी मैच में खेलने की संभावना
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा है। यह भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड की पहली वनडे सीरीज जीत है। इसके बाद खबर है कि भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल जल्द ही रणजी ट्रॉफी में खेलते दिख सकते हैं। इन खिलाड़ियों के 22 जनवरी से राजकोट में होने वाले पंजाब बनाम सौराष्ट्र मैच में खेलने की उम्मीद है।
योजना
जल्द वापस राजकोट जाएंगे खिलाड़ी
अगर दोनों खिलाड़ी इस मैच में खेलते हैं तो वे इंदौर से वापस राजकोट जाएंगे। उन्होंने वनडे सीरीज का दूसरा मैच राजकोट में ही खेला था, फिर तीसरा वनडे खेलने इंदौर आए। अब जल्द ही दोनों वापस राजकोट का रुख कर सकते हैं। मौजूदा एलीट ग्रुप स्टैंडिंग में, सौराष्ट्र 5 मैचों में एक जीत और 4 ड्रॉ के साथ चौथे स्थान पर, जबकि पंजाब 5 मैचों में एक जीत, एक हार और 3 ड्रा के साथ छठे स्थान पर है।
मैच
गिल ने नहीं खेला इस सीजन रणजी का कोई मैच
बता दें, गिल ने इस सीजन में अब तक कोई रणजी मैच नहीं खेला। वह पिछली बार पिछले सीजन में कर्नाटक के खिलाफ खेलते दिखे थे। दूसरी ओर, जडेजा ने इस सीजन सौराष्ट्र के लिए मध्य प्रदेश के खिलाफ केवल एक मैच खेला है। दोनों ही खिलाड़ियों के फिलहाल कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हैं, क्योंकि गिल को 2026 टी-20 विश्व कप टीम में नहीं चुना गया, वहीं जडेजा टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं।