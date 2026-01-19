शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के आगामी रणजी ट्रॉफी मैच में खेलने की संभावना

योजना

जल्द वापस राजकोट जाएंगे खिलाड़ी

अगर दोनों खिलाड़ी इस मैच में खेलते हैं तो वे इंदौर से वापस राजकोट जाएंगे। उन्होंने वनडे सीरीज का दूसरा मैच राजकोट में ही खेला था, फिर तीसरा वनडे खेलने इंदौर आए। अब जल्द ही दोनों वापस राजकोट का रुख कर सकते हैं। मौजूदा एलीट ग्रुप स्टैंडिंग में, सौराष्ट्र 5 मैचों में एक जीत और 4 ड्रॉ के साथ चौथे स्थान पर, जबकि पंजाब 5 मैचों में एक जीत, एक हार और 3 ड्रा के साथ छठे स्थान पर है।