IPL में श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड्स, उपलब्धियां और आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च को होनी है। इस बार पंजाब किंग्स (PBKS) अपने पहले मैच में 31 मार्च को गुजरात टाइटंस (GT) से भिड़ेगी। IPL 2025 में PBKS की टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उपविजेता रही थी। अब आगामी संस्करण में अय्यर के नेतृत्व में ही टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। इस बीच IPL के इतिहास में अय्यर के रिकॉर्ड्स, उपलब्धियां और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

प्लेऑफ IPL में 3 टीमों को प्लेऑफ तक पहुंचाने वाले पहले कप्तान हैं अय्यर अय्यर IPL लगी में 3 अलग-अलग फ्रेंचाइजियों को IPL प्लेऑफ में ले जाने वाले पहले कप्तान बने थे। उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को उसका तीसरा खिताब दिलाया था और 2019 और 2020 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को शीर्ष-4 में पहुंचाने में मदद की थी। बता दें कि किसी भी अन्य कप्तान ने एक से अधिक टीमों को IPL फाइनल में नहीं पहुंचाया है, जिससे अय्यर की उपलब्धि और भी खास हो गई है।

उपलब्धि PBKS के लिए एक संस्करण में 600+ रन बनाने वाले दूसरे कप्तान अय्यर के लिए IPL 2025 अच्छा रहा था। पिछले सीजन में उन्होंने 19 पारियों में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे। इसमें 6 अर्धशतक शामिल थे। इसके साथ ही वह PBKS के लिए केएल राहुल के बाद एक संस्करण में 600 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे कप्तान बने थे। राहुल ने PBKS की कप्तानी करते हुए IPL 2020 में 670 रन और IPL 2021 में 626 रन बनाए थे।

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छक्के बतौर कप्तान एक संस्करण में सर्वाधिक छक्के अय्यर कप्तान के तौर पर एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2025 में टीम का नेतृत्व करते हुए 39 छक्के और 43 चौके लगाए थे। इस सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व कप्तान विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 2016 में ही 38 छक्के जड़े थे। इसी तरफ डेविड वार्नर ने 2016 में SRH की कप्तानी करते हुए 31 छक्के जड़े थे।

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