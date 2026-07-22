श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड-इंग्लैंड की हार से ली सीख, बोले- जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लेंगे

हरारे में बुधवार को मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर ने कहा, "हमें जल्द से जल्द हालात के हिसाब से ढलना होगा। क्योंकि आयरलैंड में हमारे साथ यही हुआ था। हमें एक तरह से अपनी असलियत का पता चला था। इसलिए यहां जैसे ही हम हालात को समझेंगे, सही तरीके से खेलेंगे।"

उन्होंने कहा, "हममें से कुछ खिलाड़ी पहली बार खेल रहे हैं, इसलिए हम जितनी जल्दी ढल जाएंगे, नतीजे उतने ही बेहतर होंगे।"