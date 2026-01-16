न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज का हिस्सा बने श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू हो रही 5 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम में 2 अहम बदलाव किए हैं। श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई की टीम में वापसी हुई है। इन दोनों खिलाड़ियों को तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर की जगह मौका दिया गया है। तिलक और सुंदर चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हैं। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।
चोट
दोनों खिलाड़ियों को हुई थी यह समस्या
भारतीय बल्लेबाज तिलक की 'टेस्टिकुलर टॉर्शन' की सर्जरी हुई है। टेस्टिकुलर टॉर्शन एक आपातकालीन स्थिति है, जिसमें अंडकोष (टेस्टिकल) अपनी जगह से घूम जाता है और उसकी रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है। खून का बहाव कम होने से अचानक और अक्सर तेज दर्द और सूजन होती है। वहीं, भारतीय ऑलराउंडर सुंदर को बाएं निचले पसली हिस्से में साइड स्ट्रेन की समस्या हुई है। यह चोट उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में गेंदबाजी के दौरान लगी थी।