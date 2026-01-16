श्रेयस अय्यर भारत की टी-20 टीम का हिस्सा बने हैं (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज का हिस्सा बने श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई

16 Jan 2026

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू हो रही 5 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम में 2 अहम बदलाव किए हैं। श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई की टीम में वापसी हुई है। इन दोनों खिलाड़ियों को तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर की जगह मौका दिया गया है। तिलक और सुंदर चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हैं। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।