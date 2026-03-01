शिमरोन हेटमायर टी-20 विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

साल 2026 के विश्व कप से पहले ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज निकोलस पूरन के नाम था। उन्होंने 2024 के विश्व कप में 7 मुकाबले खेले थे और इसकी 7 पारियों में 38 की औसत से 228 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 146.15 की रही थी। उनके बल्ले से 17 छक्के निकले थे। फरहान ने इस विश्व कप में 6 पारियों में 76.60 की औसत से 383 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक भी अपने नाम किए।

पारी

भारत के खिलाफ ऐसी रही हेटमायर की बल्लेबाजी

भारत के खिलाफ मैच में हेटमायर ने 12 गेंदों का सामना किया और 27 रन बनाए। उनके बल्ले से 1 चौका और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 225 की रही। टी-20 विश्व कप में उन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और इसकी 12 पारियों में 37.50 की औसत से 375 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 160.94 की रही है। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 85 रन रहा है।