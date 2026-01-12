शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली है

शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, सोशल मीडिया पर की घोषणा

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सोमवार (12 जनवरी) को सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई करने का ऐलान किया है। पोस्ट में साझा तस्वीर में जोड़े के हाथ में सगाई की अंगूठी दिखाई दे रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं। बता दें कि शिखर और सोफी ने पिछले साल 1 मई को अपने रिश्ते की पुष्टि की थी। उसके बाद दौनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।