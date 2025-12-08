शाकिब अल हसन ने संन्यास से लौटने की घोषणा की, बांग्लादेश में खेलने की जताई इच्छा
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्रमुख ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से खेलने की इच्छा जताई है। दरअसल, उन्होंने टेस्ट और टी-20 प्रारूप के संन्यास से वापस लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने इच्छा जताई है कि वह औपचारिक रूप से संन्यास लेने से पहले तीनों प्रारूप में बांग्लादेश की ओर से खेलना चाहते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है।
मैच
पिछले एक साल से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं शाकिब
सितंबर 2024 में, कानपुर में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ठीक पहले, शाकिब ने टी-20 से तुरंत संन्यास की घोषणा की थी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगली घरेलू सीरीज के बाद टेस्ट से संन्यास लेने की इच्छा जताई थी। अपने संन्यास की घोषणा के बाद, शाकिब को सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं मिल पाया और अवामी लीग सरकार गिरने के बाद से वे देश से बाहर हैं। इस दौरान उन्होंने एक साल से ज्यादा समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला।
बयान
मुझे बांग्लादेश लौटने की उम्मीद है- शाकिब अल हसन
शाकिब ने कहा कि वह फिर से अपने देश में खेलना चाहते हैं और फॉर्म में बने रहने के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हैं। शाकिब ने बियर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्ट पर मोईन अली से कहा, "मुझे बांग्लादेश लौटने की उम्मीद है और इसीलिए मैं खेल रहा हूं। मुझे लगता है कि ऐसा होगा और यही वजह है, मैं सिर्फ इसलिए खेल रहा हूं।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने औपचारिक तौर पर सभी प्रारूप से संन्यास नहीं लिया है।"
टेस्ट क्रिकेट
कैसा रहा है शाकिब का टेस्ट करियर?
शाकिब ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 70 मुकाबले खेले हैं। इसकी 128 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए 4,600 रन बनाए हैं। उनकी औसत 38.33 की रही है। टेस्ट में इस खिलाड़ी ने 70 मैच में 31.85 की औसत 242 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने 19 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/36 का रहा है।
आंकड़े
टी-20 और वनडे क्रिकेट में शाकिब का प्रदर्शन
टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके शाकिब ने 129 मुकाबले खेले, इसकी 127 पारियों में 23.19 की औसत से 2,551 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 अर्धशतक निकले। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 20.91 की औसत और 6.81 की इकॉनमी रेट से 149 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/20 का रहा था। उन्होंने 247 वनडे मैचों में 37.29 की औसत के साथ 7,570 रन और गेंदबाजी में 317 विकेट लिए थे।