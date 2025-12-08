भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: पहले टी-20 मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड भारत में दक्षिण अफ्रीका का अच्छा रहा है प्रदर्शन क्रिकइंफो के अनुसार, दोनों टीमें टी-20 क्रिकेट में 31 बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं और इस बीच भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं। इस बीच 1 मैच बेनतीजा रहा है। भारतीय जमीन पर, दोनों टीमें 12 बार आमने-सामने हैं। भारतीय टीम ने 5 मैच जीते हैं, जबकि प्रोटियाज टीम ने 6 मैच जीते (बेनतीजा- 1) हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके घर पर भारत ने 9-4 से बढ़त बनाई है।

भारत इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के बाद वापसी करते हुए नजर आएंगे। वहीं, शुभमन गिल भी मैदान पर नजर आ सकते हैं। वह कोलकाता टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के रूप में 2 स्पिनर दिख सकते हैं। संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, और जसप्रीत बुमराह।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक इस साल 17 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 47.25 की औसत और 196.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 756 रन बनाए हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कमाल का फॉर्म दिखाया है। ब्रेविस ने इस साल 13 पारियों में 183.72 की स्ट्राइक रेट के साथ 395 रन बनाए हैं। दबाजी में अर्शदीप ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 टी-20 मैचों में 17.00 की औसत के साथ 18 विकेट लिए हैं।