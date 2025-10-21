मोहम्मद रिजवान की जगह शाहीन अफरीदी बने पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। अब तक टीम की कप्तानी कर रहे मोहम्मद रिजवान को PCB द्वारा बिना कोई आधिकारिक कारण बताए उनके पद से हटा दिया गया है। बता दें कि सीमित ओवरों की टीम के कप्तान के रूप में अफरीदी का यह पहला कार्यकाल नहीं है। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तानी कर चुके हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

कप्तानी पहले भी कप्तानी कर चुके हैं शाहीन PCB ने इस्लामाबाद में एक बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की, जिसमें चयन समिति और सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच माइक हेसन भी शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि उनके आधिकारिक बयान में रिजवान का जिक्र तक नहीं था। दूसरी तरफ शाहीन ने जनवरी 2024 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तान की टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था, लेकिन 4-1 से सीरीज में मिली निराशाजनक हार के बाद उन्हें बदल दिया गया था।

कप्तानी रिजवान ने की थी 20 वनडे मैचों में कप्तानी क्रिकइंफो के अनुसार, रिजवान ने 20 वनडे मैचों में पाकिस्तान का नेतृत्व किया, जिसमें से 9 में टीम को जीत मिली और 11 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बीच उनका जीत प्रतिशत 45 का रहा। बतौर कप्तान उन्होंने 18 पारियों में 41.66 की औसत के साथ 625 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 122* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 3 अर्धशतक भी अपने नाम किए।

अफरीदी वनडे में अच्छा रहा है शाहीन का प्रदर्शन शाहीन इस प्रारूप में अच्छी फॉर्म में हैं। पिछले साल वनडे क्रिकेट में वह पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले साल उन्होंने 6 मैचों में 17.60 की औसत के साथ 15 विकेट लिए थे। वहीं, इस साल उन्होंने 7 मैचों में 35.58 की औसत से अब तक 12 विकेट चटकाए हैं।