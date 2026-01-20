शफाली वर्मा WPL में 1,000 रन बनाने वाली सिर्फ चौथी बल्लेबाज बनी, जानिए उनके आंकड़े

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने अहम उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच में जीत के लिए मिले 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 29 रन बनाए और इस दौरान WPL करियर के अपने 1,000 रन पूरे किए। उन्होंने अपना 15 रन बनाते ही ये आंकड़ा छूआ। आइए शफाली के WPL करियर पर एक नजर डालते हैं।

सूची इस विशेष सूची में शामिल हुई शफाली MI की नेट साइवर-ब्रंट WPL इतिहास में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी थीं। उन्होंने यह कमाल पिछले सीजन में किया था। यूपी वॉरियर्स की मेग लैनिंग भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 1,145 रन बनाए हैं। MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लीग में अब तक 1,091 रन बना लिए हैं और शफाली इस मुकाम पर पहुंचने वाली चौथी बल्लेबाज बन गई हैं।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post DC's first to Mt. 1000 in WPL 🫶✨ pic.twitter.com/t5ZCyXL7qz — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) January 20, 2026

आंकड़े शफाली का WPL करियर शफाली ने अब तक WPL में 32 मुकाबले खेले हैं और इसकी 32 ही पारियों में उन्होंने 34.96 की औसत और 155.04 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,014 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 7 अर्धशतक भी लगाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ 84 रन रहा है। वह WPL के पहले संस्करण (2022-23) से ही DC की ओर से खेल रही हैं और निरंतर रन बना रही हैं।

