दूसरा टेस्ट: तौहीद हृदय ने दोहरा शतक लगाकर रचा इतिहास, सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बांग्लादेशी बने
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तौहीद ह्रदय ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी पहली पारी में दोहरा शतक (242*) लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही शतक साबित हुआ। उनकी पारी की मदद से बांग्लादेश ने पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल की। बता दें कि वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 356 रन बनाए थे। आइए उनकी पारी और आंकड़ों के बारे में जानते हैं।
पारी
शानदार रही तौहीद की पारी
सिलहट के मैदान पर बांग्लादेश ने जब 22 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब तौहीद क्रीज पर आए।
दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टिककर बल्लेबाजी की और बांग्लादेश की पारी को संभाला।
उन्होंने तीसरे दिन के तीसरे सत्र के दौरान 304 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया।
इस बीच उन्होंने तैजुल इस्लाम के साथ मिलकर निचले क्रम में 117 रन की साझेदारी की।
तौहीद 359 गेंदों में 242 रन बनाकर नाबाद रहे।
दोहरा शतक
टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बांग्लादेशी बने तौहीद
तौहीद अब टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले बांग्लादेश के सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने।
उनसे पहले मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन और तमीम इकबाल दोहरे शतक लगा चुके थे।
इनमें से रहीम ने 3 पारियों में दोहरे शतक लगाए हैं, जबकि शाकिब और तमीम ने एक-एक बार ये कारनामा किया है।
रहीम ने 2018 और 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ और 2013 में श्रीलंका के खिलाफ दोहरे शतक लगाए थे।
जानकारी
सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बांग्लादेशी बने तौहीद
तौहीद (242*) अब बांग्लादेश की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने रहीम (219* बनाम जिम्बाब्वे) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।
बांग्लादेश
बांग्लादेश ने हासिल की बढ़त
सिलहट टेस्ट की पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 356 रन बनाए थे, जिसमें आमिर जांगू ने शतक (133) लगाया था। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए थे।
जवाब में बांग्लादेश ने तौहीद के दोहरे शतक की मदद से 386 रन बनाए।
वेस्टइंडीज से जोमेल वरिकेन ने 4 विकेट लिए।
पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश ने 30 रन की बढ़त हासिल की।