दूसरा टेस्ट: तौहीद हृदय ने दोहरा शतक लगाकर रचा इतिहास, सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बांग्लादेशी बने

सिलहट के मैदान पर बांग्लादेश ने जब 22 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब तौहीद क्रीज पर आए।

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टिककर बल्लेबाजी की और बांग्लादेश की पारी को संभाला।

उन्होंने तीसरे दिन के तीसरे सत्र के दौरान 304 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया।

इस बीच उन्होंने तैजुल इस्लाम के साथ मिलकर निचले क्रम में 117 रन की साझेदारी की।

तौहीद 359 गेंदों में 242 रन बनाकर नाबाद रहे।