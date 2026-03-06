संजू सैमसन ने तोड़ा टी-20 विश्व कप में रोहित शर्मा का यह बड़ा रिकॉर्ड

प्रदर्शन सैमसन की विस्फोटक पारी ने भारत ने खड़ा किया विशाल स्कोर सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने सेमीफाइनल में 253/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की पूरे ओवर खेलकर 246/7 रन ही बना सकी। इससे भारत ने मैच में 7 रन से शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। सैमसन ने अपनी पारी में 211.90 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने ईशान किशन (39) के साथ दूसरे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी थी।

रिकॉर्ड सैमसन ने ये रिकॉर्ड भी किए अपने नाम सैमसन ने टी-20 विश्व कप के नॉक-आउट मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर के विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। कोहली ने 2016 के संस्करण में वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 89 रन बनाए थे। कुल मिलाकर सैमसन ने 4 मैचों में 77.33 के शानदार औसत और 201.53 के स्ट्राइक रेट से 232 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं।

Advertisement