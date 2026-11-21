हेजलवुड ने कहा कि केप टाउन टेस्ट के ठीक बाद हमारा इंटरव्यू लिया गया था। उसमें मैंने जो भी बात कही थी, मैं उस पर कायम हूं।

हेजलवुड ने आगे कहा, "क्या सैंडपेपर से गेंद के साथ छेड़छाड़ करने की योजना में मेरी कोई भूमिका थी? और क्या मुझे पता था कि मैदान पर सैंडपेपर या किसी बाहरी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? जवाब है- नहीं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं।"