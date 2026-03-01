सनथ जयसूर्या ने की श्रीलंका के मुख्य कोच पद छोड़ने की तैयारी, जानिए क्या है कारण

अनुबंध जयसूर्या ने स्पष्ट की अनुबंध की स्थिति जयसूर्या ने स्पष्ट किया कि उनका अनुबंध जून 2026 तक है, लेकिन उनका वर्तमान प्रतिबद्धताओं के बाद आगे जारी रहने का इरादा नहीं है। जयसूर्या ने कहा, "मेरा अनुबंध जून तक है। मैंने अभी श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी है। उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं ऐसा कहने वाला हूं। मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी। अगर वे किसी और को नियुक्त कर सकते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए।"

सफलता जयसूर्या के कोचिंग कार्यकाल में मिली शुरुआती सफलताएं टी-20 विश्व कप 2024 के बाद जयसूर्या ने श्रीलंका के मुख्य कोच का पदभार संभाला। उनके शुरुआती दिन उत्साह और उल्लेखनीय सफलताओं से भरे रहे, जिनमें 27 वर्षों में भारत के खिलाफ श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला जीत (अगस्त 2024) शामिल है। उसी वर्ष सितंबर में उन्होंने ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की, हालांकि सीरीज में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को भी हराया।

