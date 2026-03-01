सनथ जयसूर्या ने की श्रीलंका के मुख्य कोच पद छोड़ने की तैयारी, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच सनथ जयसूर्या ने अपना पद छोड़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने यह फैसला टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ हुए अहम मैच में मिली 5 रनों की हार के बाद लिया है। पाकिस्तान ने 212/8 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में श्रीलंका टीम 207/6 का स्कोर ही बना पाई। पल्लेकेले में श्रीलंका की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयसूर्या ने अपने फैसले की जानकारी दी।
अनुबंध
जयसूर्या ने स्पष्ट की अनुबंध की स्थिति
जयसूर्या ने स्पष्ट किया कि उनका अनुबंध जून 2026 तक है, लेकिन उनका वर्तमान प्रतिबद्धताओं के बाद आगे जारी रहने का इरादा नहीं है। जयसूर्या ने कहा, "मेरा अनुबंध जून तक है। मैंने अभी श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी है। उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं ऐसा कहने वाला हूं। मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी। अगर वे किसी और को नियुक्त कर सकते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए।"
सफलता
जयसूर्या के कोचिंग कार्यकाल में मिली शुरुआती सफलताएं
टी-20 विश्व कप 2024 के बाद जयसूर्या ने श्रीलंका के मुख्य कोच का पदभार संभाला। उनके शुरुआती दिन उत्साह और उल्लेखनीय सफलताओं से भरे रहे, जिनमें 27 वर्षों में भारत के खिलाफ श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला जीत (अगस्त 2024) शामिल है। उसी वर्ष सितंबर में उन्होंने ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की, हालांकि सीरीज में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को भी हराया।
संघर्ष
हाल के संघर्ष और असफलताएं
मुख्य कोच के रूप में नई ऊंचाइयों को छूने के बावजूद जयसूर्या का कार्यकाल हाल ही में असफलताओं से भरा रहा है। ताजा असफलता श्रीलंका का घरेलू टी-20 विश्व कप से बाहर होना था। पिछले साल, श्रीलंका टी-20 एशिया कप 2025 में भी लड़खड़ा गया था। फिर भी जयसूर्या श्रीलंकाई क्रिकेट में एक दिग्गज बने हुए हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड 586 मैचों में 20,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं। वे अपने समय के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज थे।