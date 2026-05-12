विनेश फोगाट के समर्थन में उतरी साक्षी मलिक (तस्वीर: एक्स/@Phogat_Vinesh)

विनेश फोगाट के समर्थन में उतरी साक्षी मलिक, प्रधानमंत्री मोदी से न्याय दिलाने की मांग की

लेखन अंकित पसबोला 03:07 pm May 12, 202603:07 pm

क्या है खबर?

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल, फोगाट को WFI ने एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी करते हुए नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से रोक दिया था। अब इस विवाद में फोगाट को ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का समर्थन मिला है। साक्षी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोगाट को न्याय दिलाने की मांग की।