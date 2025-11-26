कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टेस्ट टीम का कैसा चल रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में 408 रन से शर्मनाक हार मिली। यह रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार साबित हुई। इसके साथ ही मेजबान टीम को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। सीरीज गंवाने के बाद से प्रमुख कोच गौतम गंभीर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, जिनके कार्यकाल में कुछ निराशाजनक नतीजे आए हैं। आइए गंभीर के कार्यकाल में टेस्ट टीम के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
2024
न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर 3-0 से गंवाई टेस्ट सीरीज
भारतीय टीम को अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलना पड़ा था। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहला ऐसा मौका था, जब भारत ने अपने घर पर खेलते हुए 3 मैचों की सीरीज के सभी मैच हारे थे। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम 147 का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी और 121 रन पर ढेर हो गई।
2024-25
एक दशक बाद बॉर्डर-गावस्कर सीरीज गंवाई
भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा निराशाजनक रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 2024-25 में खेली गई बॉर्डर-गावस्कर सीरीज को 3-1 से जीता था। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015 के बाद टेस्ट सीरीज गंवाई थी। इस सीरीज के हार के साथ ही भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लगातार तीसरे फाइनल में पहुंचने में असफल रही थी। बता दें कि WTC के शुरुआती 2 चक्र में भारतीय टीम उपविजेता रही थी।
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 25 साल बाद घर पर हारी कोई टेस्ट सीरीज
हालिया सीरीज के कोलकाता में हुए पहले टेस्ट में भारतीय टीम को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। भारत जीत के लिए मिले 124 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं पर पाई थी। हालांकि, इस टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे और दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। ऋषभ पंत की कप्तानी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को रनों (408 रन) के हिसाब से अपनी सबसे बड़ी हार मिली है।
इंग्लैंड
इंग्लैंड दौरे पर किया प्रभावशाली प्रदर्शन
भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ खेला था। एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में भारत ने बर्मिंघम और ओवल टेस्ट जीतने में सफलता हासिल की थी। उस सीरीज में भारतीय टीम की कमान युवा गिल ने संभाली थी। उन्होंने सीरीज में 5 मुकाबले खेले और इसकी 10 पारियों में 75.40 की उम्दा औसत के साथ 754 रन बनाने में सफल रहे थे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा था।
टेस्ट
बांग्लादेश और वेस्टइंडीज जैसी अपेक्षाकृत कमजोर टीमों से जीती टेस्ट सीरीज
गंभीर के कार्यकाल में भारत ने पहली टेस्ट सीरीज सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी। रोहित की कप्तानी में भारत ने अपने घर पर खेलते हुए 2-0 से सीरीज जीती थी। वहीं, इसी साल सितंबर-अक्टूबर 2025 में भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 3 मैचों की सीरीज की मेजबानी की थी। उस सीरीज को गिल की कप्तानी में भारत ने 3-0 से अपने नाम किया था।