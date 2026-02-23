रोवमैन पॉवेल ने टी-20 विश्व कप में लगाया अपना पहला अर्धशतक, वेस्टइंडीज ने बनाया विशाल स्कोर

वेस्टइंडीज ने जब 54 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब पॉवेल क्रीज पर आए। शुरुआती में संभलकर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 21 गेंदों में 20 रन बनाए। क्रीज पर टिकने के बाद इस बल्लेबाज ने रन गति में इजाफा किया और 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 35 गेंदों पर 59 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 4 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए।

साझेदारी

पॉवेल और हेटमायर ने की रिकॉर्ड साझेदारी

पॉवेल ने हेटमायर के साथ मिलकर 122 रन की साझेदारी भी की। यह टी-20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के लिए किसी भी विकेट की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। बता दें कि इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज से सबसे बड़ी साझेदारी क्रिस गेल और डेवोन स्मिथ ने (145 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2007) ने की थी। इस सूची में दूसरी सर्वोच्च साझेदारी आंद्रे फ्लेचर और गेल (133 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया 2009) की है।