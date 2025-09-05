द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानिए आंकड़े 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज लिटन दास ने नीदरलैंड के खिलाफ सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी टी-20 में शानदार अर्धशतक जमाया। बारिश के कारण मैच रद्द हो गया, लेकिन लिटन ने 46 गेंदों पर 73 रन की दमदार पारी खेलकर एशिया कप 2025 से पहले आत्मविश्वास हासिल किया। सीरीज में उन्होंने कुल 145 रन बनाए और द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में बांग्लादेश की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।

#1 तंजीद हसन (160 रन) पिछले साल मई में बांग्लादेश ने अपने घरेलू मैदान पर जिम्बाब्वे को 4-1 से हराकर टी-20 सीरीज पर कब्जा जमाया था। इस सीरीज जीत के हीरो तंजीद हसन रहे थे, जिन्होंने पांचों मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी की और सीरीज के सर्वाधिक रन बनाए थे। तंजीद ने 160 रन बनाए थे, जिसमें उनकी औसत 40 की रही थी। उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए थे। उनके अलावा तौहीद हृदय ही एकमात्र ऐसे बांग्लादेशी बल्लेबाज थे, जिन्होंने 100 से ज्यादा रन बनाए थे।

#2 लिटन दास (145 रन) नीदरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले लिटन अब इस खास सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सीरीज में 145 रन बनाए और उनकाी स्ट्राइक रेट 155.91 की रही थी। आखिरी टी-20 में लिटन ने अपने करियर का 14वां अर्धशतक जड़ा। लिटन अब बांग्लादेश के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (13) को पीछे छोड़ा है।

#3 नजमुल हुसैन शांतो (144 रन) साल 2023 में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को घरेलू टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया था। इस ऐतिहासिक जीत में नजमुल हुसैन शांतो का बल्ला खूब चला था। उन्होंने 3 मुकाबलों में कुल 144 रन बनाए थे और उनकी स्ट्राइक रेट 127.43 की रही थी। शांतो ने हर मैच में 40 से ज्यादा रन बनाए थे। वहीं, इंग्लैंड की ओर से केवल जोस बटलर ही (111) 100 से ज्यादा रन बना पाए थे।