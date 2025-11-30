रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा

रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ रांची वनडे के दौरान ये विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया। भारत से पारी की शुरुआत करने आए रोहित ने तीसरा छक्का लगाते ही ये मुकाम हासिल किया।
छक्के
रोहित ने अफरीदी को पीछे छोड़ा
रोहित ने अपने वनडे करियर में अब तक 277 मैच खेले हैं, जिसकी 269 पारियों में 352 छक्के लगा लिए हैं। वहीं पाकिस्तान के अफरीदी ने 398 मैचों की 369 पारियों में 351 छक्के लगाए थे। रोहित और अफरीदी के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने 350 छक्के नहीं लगाए हैं। इस सूची में तीसरे पायदान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 331 छक्के लगाए थे।
ट्विटर पोस्ट
🚨 Record Alert 🚨— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
Rohit Sharma now holds the record for most sixes in ODI cricket history! 🙌
TAKE. A. BOW 🙇♂️
Updates ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/apcmS1UACG
छक्के
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के वाले बल्लेबाज हैं रोहित
पिछले साल रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूप को मिलाकर कुल 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। अब उनके नाम 640 से ज्यादा छक्के हैं, जबकि गेल 500 से ज्यादा छक्के (553) लगाने वाले अकेले दूसरे खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित और गेल के बाद सिर्फ अफरीदी 400 से ज्यादा छक्के (476) लगा चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों में महेंद्र सिंह धोनी 359 अंतरराष्ट्रीय छक्कों के साथ रोहित के बाद दूसरे नंबर पर हैं।
करियर
बेमिसाल रहा है रोहित का वनडे करियर
रोहित ने साल 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। रोहित ने 277 मैचों की 269 पारियों में लगभग 50 की औसत से 11,400 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 33 शतक और 60 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।