रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा

छक्के रोहित ने अफरीदी को पीछे छोड़ा रोहित ने अपने वनडे करियर में अब तक 277 मैच खेले हैं, जिसकी 269 पारियों में 352 छक्के लगा लिए हैं। वहीं पाकिस्तान के अफरीदी ने 398 मैचों की 369 पारियों में 351 छक्के लगाए थे। रोहित और अफरीदी के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने 350 छक्के नहीं लगाए हैं। इस सूची में तीसरे पायदान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 331 छक्के लगाए थे।

छक्के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के वाले बल्लेबाज हैं रोहित पिछले साल रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूप को मिलाकर कुल 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। अब उनके नाम 640 से ज्यादा छक्के हैं, जबकि गेल 500 से ज्यादा छक्के (553) लगाने वाले अकेले दूसरे खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित और गेल के बाद सिर्फ अफरीदी 400 से ज्यादा छक्के (476) लगा चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों में महेंद्र सिंह धोनी 359 अंतरराष्ट्रीय छक्कों के साथ रोहित के बाद दूसरे नंबर पर हैं।

