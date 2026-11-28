रोहित शर्मा का MI के खराब प्रदर्शन पर अहम बयान, कहा- जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले दोबारा से मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान बने रोहित शर्मा ने पिछले कुछ सीजन में टीम के खराब प्रदर्शन पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दोबारा कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद फ्रेंचाइजी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में रोहित ने बिना किसी का नाम लिए उन खिलाड़ियों और सदस्यों पर सीधा निशाना साधा, जो मैदान पर अपनी भूमिका और जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे।
बयान
रोहित ने क्या दिया बयान?
MI द्वारा जारी वीडियो में रोहित ने कहा कि टीम पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी चीजों को सही करने में विफल रही, जिसके कारण उसे अंक तालिका में सबसे नीचे रहना पड़ा।
उन्होंने कहा, "मुंबई इंडियंस को 3 सीजन (2022, 2024 और 2026) तक अंक तालिका में सबसे नीचे देखना, यह मुंबई इंडियंस नहीं है। मुंबई इंडियंस इसके लिए नहीं जानी जाती है। इन सभी वर्षों में जब हम सबसे नीचे रहे, तब हमने ठीक से प्रतिस्पर्धा नहीं की।"
स्पष्टता
जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई- रोहित
रोहित ने आगे कहा, "निराशा क्वालिफिकेशन की नहीं है। निराशा इस बात की थी कि हम ठीक से खेल नहीं रहे थे। लोगों के पास जो जिम्मेदारी थी, वह ठीक से पूरी नहीं हो रही थी।"
रोहित ने स्वीकार किया कि पिछले सीजन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद न केवल वे, बल्कि टीम के कई अन्य खिलाड़ी भी काफी हताश थे। इसी हताशा ने उन्हें प्रेरित किया कि MI कैसे अपने पुराने मानकों को हासिल कर सकती है।
निराशा
हमारा सीजन बेहद निराशाजनक रहा- रोहित
रोहित ने आगे कहा, "जैसे ही हमने पिछला IPL खत्म किया, हमारा सीजन बेहद निराशाजनक रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि कई अन्य खिलाड़ी भी हमारे खेलने के तरीके से काफी निराश थे।"
उन्होंने आगे कहा, "जाहिर है, किसी भी एथलीट के लिए यह स्वाभाविक बात है। यदि आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं या आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो आपको हताशा महसूस होती है और यही स्थिति हर किसी की थी।"
वापसी
रोहित की कप्तानी में वापसी का पूरा घटनाक्रम
10 साल तक MI की कप्तानी करने के बाद रोहित को हटाकर हार्दिक पांड्या को कमान सौंपी गई थी, लेकिन पांड्या के नेतृत्व में 3 में से 2 सीजन में टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी।
अब हार्दिक को तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बदले पंजाब किंग्स (PBKS) में ट्रेड कर दिया गया है।
साल 2011 में MI से जुड़ने वाले रोहित ने अपनी कप्तानी में टीम को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में रिकॉर्ड 5 खिताब जिताए हैं।