रोहित ने आगे कहा, "निराशा क्वालिफिकेशन की नहीं है। निराशा इस बात की थी कि हम ठीक से खेल नहीं रहे थे। लोगों के पास जो जिम्मेदारी थी, वह ठीक से पूरी नहीं हो रही थी।"

रोहित ने स्वीकार किया कि पिछले सीजन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद न केवल वे, बल्कि टीम के कई अन्य खिलाड़ी भी काफी हताश थे। इसी हताशा ने उन्हें प्रेरित किया कि MI कैसे अपने पुराने मानकों को हासिल कर सकती है।