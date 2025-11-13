रोहित का विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना अभी तय नहीं, क्या कोहली और हार्दिक खेलेंगे टूर्नामेंट?
क्या है खबर?
रोहित शर्मा ने अभी तक मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपनी भागीदारी को लेकर सूचित नहीं किया है। उनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पहले सलाह दी थी कि अगर वे वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें घरेलू 50 ओवर टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा। विराट कोहली की उपलब्धता पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं, हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते नजर आ सकते हैं।
चयनकर्ता
मुंबई के मुख्य चयनकर्ता ने दी जानकारी
मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता संजय पाटिल ने कहा, "मुझे अभी तक रोहित की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है। हालांकि, अगर वह मुंबई के लिए खेलते हैं तो यह टीम और युवा खिलाड़ियों दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा।" उन्होंने BCCI, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के इस कदम की सराहना की है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को उपलब्ध होने पर घरेलू क्रिकेट में अपनी टीमों के लिए खेलने को कहा गया है।
तैयारी
रोहित कर रहे हैं अभ्यास
पिछले सप्ताह जब मुंबई की टीम हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेल रही थी। उस दौरान रोहित ने लगभग एक घंटे तक MCA-BKC मैदान पर अभ्यास किया था। यह संकेत देता है कि वह जल्द ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं। रोहित ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी। उस सीरीज में रोहित ने कमाल का प्रदर्शन किया था और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बने थे।
वापसी
हार्दिक जल्द करेंगे वापसी
हार्दिक इन दिनों बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गहन पुनर्वास कार्यक्रम से गुजर रहे हैं और उनकी फिटनेस में तेजी से सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरी तरह फिट हो जाएंगे। यदि उनकी प्रगति इसी तरह जारी रही तो 32 वर्षीय ऑलराउंडर 26 नवंबर से हैदराबाद में शुरू होने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बड़ौदा के लिए खेल सकते हैं। देर होने पर वह दूसरे मैच तक उपलब्ध रहेंगे।
जानकारी
कोहली अभी लंदन में
कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद अपने परिवार के पास लंदन चले गए। अभी उन्होंने भी घरेलू क्रिकेट खेलने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि, BCCI ने कोहली को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए संदेश भेज दिया है।