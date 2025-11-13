बांग्लादेश बनाम आयरलैंड: नजमुल हुसैन शांतो ने टेस्ट में अपना 8वां शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट में शतक (100) लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 8वां और आयरिश टीम के विरुद्ध पहला शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने 5वें विकेट के लिए लिटन दास के साथ मिलकर 98 रन की साझेदारी की। शांतो की इस बेहतरीन पारी की मदद से बांग्लादेश ने अपनी पारी में 550 से अधिक रन बनाए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही शांतो की पारी पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने जब 341 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब शांतो क्रीज पर आए। सिलहट क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजी के लिए अनुकल नजर आ रही पिच पर शांतो ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने तीसरे दिन के दूसरे सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 114 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए।

टेस्ट करियर शांतो ने लगाया अपना 8वां टेस्ट शतक शांतो ने जनवरी 2017 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 37 टेस्ट खेल चुके हैं, जिसकी 70 पारियों में लगभग 32 की औसत से 2,250 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 5 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 163 रन का रहा है। आयरलैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने टेस्ट में पहला शतक लगाया है।

महमूदुल हसन जॉय महमूदुल हसन जॉय ने खेली 171 रन की पारी बांग्लादेश से पारी की शुरुआत करने आए महमूदुल हसन जॉय ने 286 गेंदों का सामना करते हुए 171 रन बनाए। अपनी इस बड़ी शतकीय पारी में उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा ही शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने शादमान इस्लाम के साथ मिलकर 150+ रन की साझेदारी भी की। 25 वर्षीय जॉय ने बांग्लादेश में खेलते हुए पहली बार शतक लगाया।