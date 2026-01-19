रोहित शर्मा ने इन वनडे सीरीज में बतौर ओपनर बनाए हैं सबसे कम रन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वह 3 मैचों में 61 ही रन बना पाए। इससे भारत को तीनों मैचों में बेहतर शुरुआत नहीं मिल पाई और टीम को सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। यह न्यूजीलैंड की भारत में पहली वनडे सीरीज जीत रही। आइए रोहित के लिए बतौर ओपनर सबसे खराब रही वनडे सीरीज पर नजर डालते हैं।
#1
29 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2011
रोहित के लिए बतौर ओपनर साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर खेली गई 5 वनडे मैचों की सीरीज सबसे खराब थी। सीरीज में रोहित ने 3 मैचों में पारी की शुरुआत की, लेकिन असफल रहे। वह 3 मैचों में केवल 29 रन बनाने में सफल रहे थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 23 रन का रहा था। इसके अलावा उनके दो अन्य स्कोर 1 और 5 रन रहे थे। वह सीरीज प्रोटियाज टीम ने 3-2 से अपने नाम की थी।
#2
61 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2026
रोहित के लिए साल 2026 में न्यूजीलैंड के भारत दौरे पर खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज दूसरी सबसे खराब रही। उसके सभी मैचों में रोहित ने पारी की शुरुआत की, लेकिन बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकली। वह 3 मैचों में केवल 61 रन बनाने में सफल रहे। सीरीज में उनके स्कोर क्रमश: 26, 24 और 11 रन के रहे। उनकी असफलता टीम पर भारी पड़ी और कीवी टीम भारत में पहली वनडे सीरीज जीतने में सफल रही।
#3
78 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2022
रोहित के साल 2022 में वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज तीसरी सबसे खराब रही। सीरीज के 3 मैचों में पारी की शुरुआत करते हुए रोहित के बल्ले से 26 की औसत से 78 रन निकले थे। सीरीज में उनके स्कोर क्रमश: 60, 5 और 13 रन के रहे। हालांकि, उनकी इस असफलता से टीम पर खास असर नहीं पड़ा और भारतीय टीम सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने में सफल रही थी।
#4
88 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2013
रोहित के लिए साल 2013 में वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर खेली गई 3 मैचों की सीरीज चौथी सबसे खराब रही। 3 मैचों में पारी की शुरुआत करते हुए रोहित के बल्ले से 29.33 की औसत से केवल 88 रन निकले थे। सीरीज में उनके स्कोर क्रमश: 72, 12 और 4 रन के रहे। हालांकि, उनकी इस असफलता से टीम पर खास असर नहीं पड़ा और भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज करने में सफल रही थी।