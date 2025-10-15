ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ये रिकॉर्ड्स बना सकते हैं रोहित शर्मा

रन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वनडे रन वाले भारतीय रोहित ऑस्ट्रेलिया में दूसरे सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 30 वनडे खेले हैं, इसकी इतनी ही पारियों में 53.12 की औसत और 90.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,328 रन बनाए हैं। बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में 46 पारियों में 1,491 रन बनाए थे। इस सूची में विराट कोहली 1,327 रन के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। ऐसे में रोहित के पास तेंदुलकर को पीछे छोड़ने का मौका होगा।

वनडे करियर सौरव गांगुली से ज्यादा रन बनाने के करीब हैं रोहित रोहित ने साल 2007 में वनडे अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण किया था। डेढ़ दशक से लम्बे अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने अब तक 273 वनडे खेल लिए हैं, जिसमें लगभग 49 की औसत और 92.80 की स्ट्राइक रेट से 11,168 रन बना लिए हैं। वह सौरव गांगुली (11,221) को पीछे छोड़ने के करीब हैं। अगर वह ऐसा कर पाते हैं तो तेंदुलकर (18,426) और कोहली (14,181) के बाद तीसरे सर्वाधिक वनडे रन वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय रन 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर सकते हैं रोहित टेस्ट और टी-20 प्रारूप से संन्यास ले चुके रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 499 मैच खेले हैं, जिसमें 42.18 की औसत के साथ 19,700 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 264 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 49 शतक लगाए हैं। वह 300 रन और बनाते ही 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लेंगे। बता दें कि अब तक तेंदुलकर, कोहली और राहुल द्रविड़ ही ये आंकड़ा छूने वाले भारतीय हैं।