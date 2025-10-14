क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे विश्व कप 2027 खेलेंगे? गौतम गंभीर ने दिया जवाब

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर बड़ा बयान दिया है। दोनों दिग्गजों के वनडे विश्व कप 2027 में खेलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी विश्व कप में ढाई साल बाकी है और हमे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बता दें कि कोहली और रोहित ने टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले लिया है और अब वह वनडे ही खेलेंगे।

बयान गंभीर ने क्या दिया बयान? गंभीर ने कहा, "वे (कोहली और रोहित) बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया में उनका अनुभव अमूल्य होगा। 2027 विश्व कप अभी ढाई साल दूर है, इसलिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है।" उन्होंने आगे कहा, "कोहली और रोहित दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनकी वापसी से टीम को काफी बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है कि उनका यह दौरा सफल रहेगा और उससे भी जरूरी यह है कि टीम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेगी।"

संदेश गंभीर ने बयान ने दिया बेहतर प्रदर्शन का संदेश गंभीर ने अपने बयान में रोहित और कोहली के ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली वनडे सीरीज में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। इससे साफ है कि उन्हें वनडे टीम में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दोनों दिग्गज फेल होते हैं, तो उनके भविष्य संकट आ सकता है। इससे पहले मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी विश्व कप 2027 में उनकी भागीदारी के सवाल पर प्रदर्शन को आधार बताया था।