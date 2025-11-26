रोहित शर्मा फिर से बने वनडे में नंबर-1 रैंक वाले बल्लेबाज

🚨 ROHIT SHARMA BECOMES THE NEW NO.1 RANKED ODI BATTER. 🚨 - The Hitman is back at the top of the world. 🇮🇳 pic.twitter.com/Bw4TaE7YWG

रैंकिंग

दूसरे स्थान पर पहुंचे डेरिल मिचेल

ICC की बल्लेबाजों की रैंकिंग में रोहित के अब 781 रेटिंग अंक हैं। वहीं, दूसरे स्थान पर खिसकने वाले मिचेल के अब 766 अंक हैं। दरअसल, मिचेल ने चोट के वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच नहीं खेले थे। वह चोट के कारण उन मैचों के लिए उपलब्ध नहीं थे। शीर्ष-10 बल्लेबाजों में शाई होप को फायदा हुआ है। वह 2 पायदान ऊपर चढ़कर अब 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं।