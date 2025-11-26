LOADING...
रोहित शर्मा फिर से बने वनडे में नंबर-1 रैंक वाले बल्लेबाज
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बार फिर वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय बल्लेबाज नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। बता दें कि रोहित अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे।

ICC की बल्लेबाजों की रैंकिंग में रोहित के अब 781 रेटिंग अंक हैं। वहीं, दूसरे स्थान पर खिसकने वाले मिचेल के अब 766 अंक हैं। दरअसल, मिचेल ने चोट के वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच नहीं खेले थे। वह चोट के कारण उन मैचों के लिए उपलब्ध नहीं थे। शीर्ष-10 बल्लेबाजों में शाई होप को फायदा हुआ है। वह 2 पायदान ऊपर चढ़कर अब 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं।