रोहित-कोहली के केंद्रीय अनुबंध में हो सकता है बदलाव, ग्रेड-B में जाने की संभावना
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपनी वार्षिक केंद्रीय अनुबंध प्रणाली में बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर पुरुष चयन समिति द्वारा सुझाए गए इन बदलावों में ग्रेड A+ श्रेणी को समाप्त करना और केवल तीन श्रेणियां (ग्रेड- A, B, C) बनाए रखना शामिल है। अगर अगली शीर्ष परिषद की बैठक में इसे मंजूरी मिलती है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड-B में भेजे जाने की पूरी संभावना है।
स्थिति
क्या है केंद्रीय अनुबंध की वर्तमान संरचना?
BCCI के केंद्रीय अनुबंध भारतीय क्रिकेटरों को दिए जाने वाले वार्षिक अनुबंध हैं। इन्हें 4 ग्रेड में बांटा गया है, जिनमें A+, A, B और C शामिल हैं। प्रत्येक ग्रेड में मैच फीस के अतिरिक्त एक भारी वार्षिक शुल्क शामिल होता है। वर्तमान संरचना के अनुसार, A+ ग्रेड के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये, A ग्रेड के खिलाड़ियों को 5 करोड़, B ग्रेड के खिलाड़ियों को 3 करोड़ और C ग्रेड के खिलाड़ियों को 1 करोड़ दिए जाते हैं।
असर
प्रस्तावित परिवर्तनों का क्या होगा असर?
चयन समिति द्वारा प्रस्तावित बदलावों से अनुबंध संरचना में बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो A, B और C के रूप में केवल तीन ग्रेड रह जाएंगी। इससे कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों को ग्रेड-B में रखा जा सकता है। इसका कारण है कि वर्तमान में ये दोनों अनुभवी बल्लेबाज केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं। ये दोनों ही टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इनकी ग्रेड कम की जा सकती है।
खिलाड़ी
वर्तमान ग्रेड- A+ में कौन-कौन खिलाड़ी हैं शामिल?
फिलहाल, ग्रेड- A+ में रोहित, कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे शीर्ष क्रिकेटर शामिल हैं। हालांकि, बुमराह ही फिलहाल तीनों प्रारूपों में सक्रिय हैं, लेकिन उनके काम के बोझ को लेकर विवाद बना हुआ है। जडेजा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अगर BCCI A+ ग्रेड को खत्म करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इन खिलाड़ियों को कम वेतन वाली श्रेणियों में डाला जा सकता है।
अन्य
अन्य ग्रेड में शामिल वर्तमान खिलाड़ी
ग्रेड-A में ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पंड्या शामिल हैं। सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जयसवाल को ग्रेड-B में रखा गया है। इसी तरह रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नितीश रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ग्रेड-C में शामिल हैं।