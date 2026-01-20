रोहित-कोहली के केंद्रीय अनुबंध में हो सकता है बदलाव, ग्रेड-B में जाने की संभावना

रोहित-कोहली के केंद्रीय अनुबंध में हो सकता है बदलाव

लेखन भारत शर्मा 02:18 pm Jan 20, 202602:18 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपनी वार्षिक केंद्रीय अनुबंध प्रणाली में बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर पुरुष चयन समिति द्वारा सुझाए गए इन बदलावों में ग्रेड A+ श्रेणी को समाप्त करना और केवल तीन श्रेणियां (ग्रेड- A, B, C) बनाए रखना शामिल है। अगर अगली शीर्ष परिषद की बैठक में इसे मंजूरी मिलती है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड-B में भेजे जाने की पूरी संभावना है।