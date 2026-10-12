ऋषभ पंत टीम से बाहर हो गए हैं (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारतीय टीम को झटका, ऋषभ पंत इंडिया-A सीरीज से हुए बाहर

लेखन आदर्श कुमार 08:03 pm Oct 12, 202608:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया-A के पहले 2 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करते हुए पंत के शरीर के बाईं ओर खिंचाव आ गया था। इसके बाद से वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और चोट से उबर रहे हैं। चयन समिति ने पहले 2 मैचों के लिए पंत की जगह कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया है।