ऋषभ पंत फिर हुए चोटिल, दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ होना पड़ा रिटायर्ड हर्ट

चोट

कैसे लगी पंत को चोट?

पंत को भारत-A से खेलते हुए सुबह के सत्र में एक के बाद एक तीन गेंदें शरीर पर लगती है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में पंत को पहले हेलमेट पर, फिर बाएं हाथ की कोहनी पर और फिर पेट पर गेंद लगते हुए देखा जा सकता है। उस दौरान वह पंत 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे थे। पेट पर गेंद लगने के बाद वह असहज महसूस करते हैं और फिर रिटायर्ड हर्ट होने का फैसला करते हैं।