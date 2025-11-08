ऋषभ पंत फिर हुए चोटिल, दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ होना पड़ा रिटायर्ड हर्ट

LOADING...
ऋषभ पंत फिर से चोटिल हो गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCIdomestic)

लेखन भारत शर्मा
Nov 08, 2025
03:28 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज से पहले बड़ी चिंता की खबर आई है। हाल ही में चोट से उबरने के बाद टेस्ट सीरीज के लिए टीम के शामिल विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत फिर से चोटिल हो गए हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के तीसरे दिन शरीर पर एक के बाद एक तीन गेंदें लगने के बाद रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा है।

चोट

कैसे लगी पंत को चोट?

पंत को भारत-A से खेलते हुए सुबह के सत्र में एक के बाद एक तीन गेंदें शरीर पर लगती है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में पंत को पहले हेलमेट पर, फिर बाएं हाथ की कोहनी पर और फिर पेट पर गेंद लगते हुए देखा जा सकता है। उस दौरान वह पंत 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे थे। पेट पर गेंद लगने के बाद वह असहज महसूस करते हैं और फिर रिटायर्ड हर्ट होने का फैसला करते हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

चिंता

पंत की चोट भारतीय टीम के लिए बनी चिंता का सबब

पंत की यह चोट अब भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब बन गई है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई है। अगर पंत की यह चोट गंभीर निकलती है तो यह भारत के लिए बड़ा झटका होगी। हालांकि, अब देखने वाली बात यह है कि पंत इस पारी में आगे बल्लेबाजी के लिए आते हैं या नहीं। अगर, वह नहीं आते हैं तो यह उनकी चोट की गंभीरता का संकेत होगा।