अभिषेक शर्मा ने सबसे कम गेंदों में पूरे किए 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन, ये बनाए रिकॉर्ड्स

रिकॉर्ड अभिषेक ने गेंदों के हिसाब से सबसे तेज पूरे किए 1,000 रन अभिषेक ने 1,000 रन पूरे करने के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 528 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की है। अभिषेक ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के ही धाकड़ बल्लेबाज टिम डेविड को विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 569 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ था।

उपलब्धि पारी के हिसाब से दूसरे सबसे तेज भारतीय अभिषेक अब पारी के हिसाब से दूसरे सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने 28 पारियों में यह कारनामा किया है। इस मामले में शीर्ष पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 27 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था। अन्य भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (29 पारी) तीसरे और सूर्यकुमार यादव (31 पारी) चौथे नंबर पर काबिज हैं। कुल मिलाकर अभिषेक 5वें सबसे तेज खिलाड़ी हैं। शीर्ष पर डेविड मलान (24 पारी) हैं।

अवार्ड अभिषेक को मिला 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवार्ड मैच में अभिषेक 13 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके साथ ही वह सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे हैं। उन्होंने 4 मैचों की चार पारियों में 40 से अधिक की औसत से 163 रन अपने नाम किए हैं। इसमें एक अर्धशतक भी शामिल रहा है। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के खिताब से भी नवाजा गया है।