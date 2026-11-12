भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ी राहत, फिट हुए ऋषभ पंत; न्यूजीलैंड के लिए भरेंगे उड़ान

चोटिल होने के बावजूद पंत को इंडिया-A की टीम और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चुना गया था।

हालांकि, उनका चयन फिटनेस टेस्ट पास करने की शर्त पर निर्भर था।

इंडिया-A और न्यूजीलैंड-A के बीच शुरुआती 2 मुकाबलों से बाहर होने के बाद 12 अक्टूबर को उनकी जगह कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया।

हालांकि, कुशाग्र को खेलने का मौका नहीं मिला और टीम के कप्तान ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली।