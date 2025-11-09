IPL 2026: संजू सैमसन के लिए रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर सकती है CSK- रिपोर्ट 

रविंद्र जडेजा के बदले संजू सैमसन का ट्रेड, जो कभी इंडिया प्रीमियर लीग (IPL) में असंभव माना जाता था। अब हकीकत के करीब दिख रहा है। बीते कुछ दिनों से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच इस संभावित डील पर सक्रिय रूप से बातचीत चल रही है। दोनों टीम गंभीरता से इस ट्रेड पर विचार कर रही हैं। हालांकि, यह अभी पूरी तरह से पक्का नहीं हुआ है। ऐसे में पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

रिपोर्ट अंतिम फैसले में क्यों हो रही है देरी? क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार जडेजा और सैमसन दोनों ही 18 करोड़ रुपये के खिलाड़ी हैं और यह डील अब तक फाइनल हो जाती। हालांकि, RR फिलहाल सीधे अदला-बदली के लिए तैयार नहीं है। फ्रेंचाइजी एक अतिरिक्त खिलाड़ी को शामिल करने की मांग कर रही है जो इस ट्रेड में अड़चन बन सकती है। यही शर्त दोनों टीमों के बीच बातचीत को थोड़ा पेचीदा बना रही है और फिलहाल डील पर अंतिम फैसला टल गया है।

मांग डेवाल्ड ब्रेविस की मांग कर रही है RR CSK और RR के बीच डील अटकने की बड़ी वजह RR द्वारा दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस की मांग करना बताई जा रही है। ब्रेविस को पिछले संस्करण के बीच में ही CSK ने अपने दल में शामिल किया था। तब से उन्होंने वैश्विक फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की टी-20 लीग के नीलामी में प्रिटोरिया कैपिटल्स ने उन पर रिकॉर्ड बोली लगाई थी।

मालिक क्या कह रही है CSK? रिपोर्ट के अनुसार, RR के प्रमुख मालिक मनोज बडाले जो फिलहाल मुंबई में हैं। इस ट्रेड की बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि, CSK अपने रुख पर अडिग है और किसी भी अतिरिक्त खिलाड़ी खासकर ब्रेविस को डील में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। CSK का मानना है कि जडेजा जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी को छोड़ना अपने आप में एक बड़ा फैसला है और यही इस सौदे की सबसे बड़ी शर्त भी है।