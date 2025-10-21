अमेरिकी शतरंज ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोदित्स्की का 29 वर्ष की आयु में निधन
क्या है खबर?
अमेरिका के जाने-माने शतरंज ग्रैंडमास्टर डैनियल नारोडित्स्की का सोमवार को केवल 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नरोडित्स्की अपने खेल के साथ कमेंट्री के लिए भी मशहूर थे। वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक थे और शतरंज की दुनिया में एक जाना-पहचाना नाम थे। वह 18 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर बन गए थे। उन्होंने हाल ही में अमेरिकी नेशनल ब्लिट्ज चैंपियनशिप खिताब भी अपने नाम किया था। हालांकि, उनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।
पुष्टि
नारोदित्स्की के परिवार ने की मौत की पुष्टि
नारोदित्स्की के परिवार ने सोमवार को उनके क्लब चार्लोट शतरंज केंद्र द्वारा जारी एक बयान में उनकी अप्रत्याशित मृत्यु की पुष्टि की है। क्लब की ओर से जारी बयान में कहा गया, "हमें यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि डैनियल नारोदित्स्की का अप्रत्याशित निधन हो गया। डैनियल एक प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी, कमेंटेटर और शिक्षक थे, और शतरंज समुदाय के एक प्रिय सदस्य थे, जिन्हें दुनिया भर के प्रशंसक और खिलाड़ी सराहते और सम्मान देते थे।"
अन्य
विश्वनाथन आनंद ने भी व्यक्त किया शोक
भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने उनके लिए लिखा, 'ग्रैंड मास्टर नारोदित्स्की के निधन से सचमुच स्तब्ध हूं। एक बेहतरीन शतरंज कमेंटेटर और शिक्षक। एक सच्चे और नेक इंसान। उनका जीवन बहुत जल्दी चला गया। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। शतरंज जगत को उनकी कमी खलेगी।' विश्व के दूसरे नंबर के अमेरिकी खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा ने एक्स पर लिखा, 'यह शतरंज की दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है।'
परिचय
कौन थे ग्रैंड मास्टर नारोदित्स्की?
1995 में जन्मे नारोदित्स्की अमेरिकी शतरंज की सबसे होनहार प्रतिभाओं में एक थे। उन्होंने 2007 की FIDE विश्व यूथ चैंपियनशिप के अंडर-12 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता और 17 साल की उम्र में 2013 के अमेरिकी जूनियर विजेता बन गए। उन्होंने उसी साल 18 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर का खिताब जीता और 2017 में 2647 की सर्वोच्च रेटिंग हासिल की। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में अपनी पहली बुक मास्टरिंग पोजिशनल चेस पब्लिश की थी।