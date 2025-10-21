अमेरिकी शतरंज ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोदित्स्की का 29 वर्ष की आयु में निधन

अमेरिका के जाने-माने शतरंज ग्रैंडमास्टर डैनियल नारोडित्स्की का सोमवार को केवल 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नरोडित्स्की अपने खेल के साथ कमेंट्री के लिए भी मशहूर थे। वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक थे और शतरंज की दुनिया में एक जाना-पहचाना नाम थे। वह 18 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर बन गए थे। उन्होंने हाल ही में अमेरिकी नेशनल ब्लिट्ज चैंपियनशिप खिताब भी अपने नाम किया था। हालांकि, उनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।

पुष्टि नारोदित्स्की के परिवार ने की मौत की पुष्टि नारोदित्स्की के परिवार ने सोमवार को उनके क्लब चार्लोट शतरंज केंद्र द्वारा जारी एक बयान में उनकी अप्रत्याशित मृत्यु की पुष्टि की है। क्लब की ओर से जारी बयान में कहा गया, "हमें यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि डैनियल नारोदित्स्की का अप्रत्याशित निधन हो गया। डैनियल एक प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी, कमेंटेटर और शिक्षक थे, और शतरंज समुदाय के एक प्रिय सदस्य थे, जिन्हें दुनिया भर के प्रशंसक और खिलाड़ी सराहते और सम्मान देते थे।"

अन्य विश्वनाथन आनंद ने भी व्यक्त किया शोक भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने उनके लिए लिखा, 'ग्रैंड मास्टर नारोदित्स्की के निधन से सचमुच स्तब्ध हूं। एक बेहतरीन शतरंज कमेंटेटर और शिक्षक। एक सच्चे और नेक इंसान। उनका जीवन बहुत जल्दी चला गया। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। शतरंज जगत को उनकी कमी खलेगी।' विश्व के दूसरे नंबर के अमेरिकी खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा ने एक्स पर लिखा, 'यह शतरंज की दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है।'