रावलपिंडी टेस्ट: डेब्यू टेस्ट में आसिफ अफरीदी ने झटका 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। 38 साल के इस गेंदबाज ने अपने डेब्यू टेस्ट में ये कारनामा किया है। ये खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि, उन्हें काफी समय के बाद टीम में मौका मिला। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
ऐसी रही अफरीदी की गेंदबाजी
अफरीदी ने मैच के तीसरे दिन के पहले सत्र में 5 विकेट हॉल पूरे किए। उन्होंने साइमन हार्मर (2) के रूप में अपना 5वां शिकार किया। इससे पहले उन्होंने काइल वेरेयने (10), डेवाल्ड ब्रेविस (0), टोनी डी जोरजी (55) और ट्रिस्टन स्टब्स (76) को पवेलियन भेजा था। अफरीदी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के पूरे मध्यक्रम की कमर तोड़ के रख दी। पूरी तरह से नजर जमा चुके बल्लेबाज भी उन्हें सही तरह से नहीं खेल पाए।
घरेलू क्रिकेट में ऐसे हैं अफरीदी के आंकड़े
प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अफरीदी ने 57 मुकाबले खेले हैं और इसकी 95 पारियों में 25.49 की औसत से 198 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 8 बार 4 विकेट हॉल और 13 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। इस खिलाड़ी ने दोनों पारियों को मिलाकर 2 बार 10 विकेट भी लिए हैं। अफरीदी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/36 का रहा है। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 60 मुकाबलों में 83 विकेट चटकाए हैं।
डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तान के 15वें गेंदबाज
अफरीदी पाकिस्तान के लिए डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले 15वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 2023 में ये कारनामा आमिर जमाल ने किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में 6 विकेट लिए थे। जमाल ने ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लियोन को अपना शिकार बनाया था। अफरीदी से पहले अबरार अहमद स्पिन गेंदबाज के रूप में पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट में 5 विकेट हॉल लिए थे।