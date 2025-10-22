रावलपिंडी टेस्ट: डेब्यू टेस्ट में आसिफ अफरीदी ने झटका 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

गेंदबाजी ऐसी रही अफरीदी की गेंदबाजी अफरीदी ने मैच के तीसरे दिन के पहले सत्र में 5 विकेट हॉल पूरे किए। उन्होंने साइमन हार्मर (2) के रूप में अपना 5वां शिकार किया। इससे पहले उन्होंने काइल वेरेयने (10), डेवाल्ड ब्रेविस (0), टोनी डी जोरजी (55) और ट्रिस्टन स्टब्स (76) को पवेलियन भेजा था। अफरीदी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के पूरे मध्यक्रम की कमर तोड़ के रख दी। पूरी तरह से नजर जमा चुके बल्लेबाज भी उन्हें सही तरह से नहीं खेल पाए।

घरेलू घरेलू क्रिकेट में ऐसे हैं अफरीदी के आंकड़े प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अफरीदी ने 57 मुकाबले खेले हैं और इसकी 95 पारियों में 25.49 की औसत से 198 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 8 बार 4 विकेट हॉल और 13 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। इस खिलाड़ी ने दोनों पारियों को मिलाकर 2 बार 10 विकेट भी लिए हैं। अफरीदी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/36 का रहा है। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 60 मुकाबलों में 83 विकेट चटकाए हैं।