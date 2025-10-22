ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे: एडिलेड में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े

एडिलेड का मैदान भारतीय बल्लेबाजों के लिए हमेशा से रन बरसाने की जगह है। यहां कई दिग्गजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा है। जब भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आमने-सामने होते हैं तो यह मुकाबला सिर्फ रनों का नहीं बल्कि कौशल और आत्मविश्वास की परीक्षा का भी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने एडिलेड की पिच पर वनडे में सबसे अधिक रन बनाकर दर्शकों का दिल जीता।

#1 महेंद्र सिंह धोनी (262 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं। उन्होंने साल 2008 में इस मैदान पर पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2019 में यहां खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 6 वनडे मुकाबले खेले थे और इसकी 6 पारियों में 131 की उम्दा औसत के साथ 262 रन बनाए थे। धोनी के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 58* रन रहा था।

#2 विराट कोहली (244 रन) दूसरे स्थान पर भारतीय दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली हैं। कोहली ने एडिलेड, ओवल के मैदान पर अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2012 में खेला था। उन्होंने अब तक यहां 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 61 की शानदार औसत के साथ 244 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शानदार शतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन रहा है। कोहली ने इस मैदान पर 15 चौके और 2 छक्के लगाए हैं।

#3 गौतम गंभीर (232 रन) तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर हैं। उन्होंने इस मैदान पर अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2008 में खेला था। आखिरी बार वह यहां 2012 में खेलते हुए नजर आए थे। गंभीर ने एडिलेड में 4 वनडे मुकाबले खेले थे और इसकी 4 पारियों में 58 की शानदार औसत के साथ 232 रन बनाने में सफल रहे थे। गंभीर के बल्ले से यहां 2 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा था।