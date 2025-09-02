मिचेल स्टार्क बनाम जसप्रीत बुमराह: 65 टी-20 अंतरराष्ट्रीय के बाद दोनों गेंदबाजों के आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टी-20 अंतरराष्ट्रीय को अलविदा कह चुके हैं। वह टेस्ट और वनडे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना जारी रखेंगे। स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की टीम से टी-20 विश्व कप जीत चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय टीम के दिग्गज जसप्रीत बुमराह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक 70 मैच खेल चुके हैं। वह एशिया कप 2025 में खेलते हुए दिखेंगे। इस बीच स्टार्क और बुमराह के आंकड़ों की तुलना करते हैं।

आंकड़े स्टार्क और बुमराह ने 65 मैचों के बाद लिए 79 विकेट स्टार्क ने साल 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। 13 लंबे अपने करियर में उन्होंने 65 मैच में 23.81 की औसत और 7.74 की इकॉनमी से 79 विकेट अपने नाम किए। बुमराह ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 65 मैच के बाद 18.98 की औसत के साथ 79 ही विकेट लिए थे।

इकॉनमी रेट किसका इकॉनमी रेट रहा बेहतर? बुमराह का 65 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद इकॉनमी रेट 6.44 रहा था, जो स्टार्क की तुलना में (7.74) काफी बेहतर है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बुमराह ने 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 8.00 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट लिए हैं। स्टार्क ने भारत के खिलाफ 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे, जिसमें 8.40 की इकॉनमी रेट के साथ 7 विकेट लिए थे।

आंकड़े टी-20 विश्व कप में दोनों के प्रदर्शन बुमराह ने टी-20 विश्व कप में अब तक 18 मैच खेले हैं, जिसमें 14.30 की औसत के साथ 26 विकेट लिए। भारत ने 2024 का विश्व कप जीता, जिसमें बुमराह ने अहम भूमिका निभाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में टी-20 विश्व कप का खिताब जीता था और स्टार्क भी उस विश्व विजेता टीम के सदस्य थे। उन्होंने टी-20 विश्व कप में कुल 25 मैच खेले, जिसमें 25.43 की औसत के साथ 32 विकेट लिए थे।