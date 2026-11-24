अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भले ही नतीजे की गारंटी न हो, लेकिन जीतने की भूख और तत्परता बेहद जरूरी होता है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि एक चीज हम विराट कोहली की कप्तानी से सीख सकते हैं कि तत्परता दिखाना जरूरी है और यह बेहद मदद करती है। कोहली के समय भी भी ड्रॉ संभव था, लेकिन आप यह कभी नहीं कह सकते कि कोई दूसरा गेंदबाज या कोई दूसरा कप्तान मैच जीत ही लेता।"