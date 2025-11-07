टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी 

भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज के चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 48 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इस मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरे सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसे में अन्य तीन खिलाड़ियों पर भी नजर डाल लेते हैं।

#1 सूर्यकुमार यादव - 16 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब जीतने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज है, जिन्होंने 94 मैचों में 16 बार यह कारनामा किया है। वह अपने करियर में अब तक 89 पारियों में 36.72 की औसत और 164.41 की स्ट्राइक रेट से 2,754 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 21 अर्धशतक निकले हैं। उन्होंने 4 शतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन का रहा है।

#1 विराट कोहली - 16 टी-20 विश्व कप 2024 में जीत के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने वाले विराट कोहली भारत के लिए संयुक्त रूप से सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 125 मैच में 16 बार यह खिताब जीता है। 117 पारियों में इस खिलाड़ी ने 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 38 अर्धशतक निकले हैं। उन्होंने 1 शतक भी लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रन रहा है।

#2 रोहित शर्मा - 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं। इस खिलाड़ी ने साल 2007 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। उन्होंने 159 मैच खेले हैं और 14 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता है। उन्होंने 151 पारियों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 32 अर्धशतक निकले हैं।