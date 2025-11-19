मुशफिकुर रहीम 100 टेस्ट खेलने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने इतिहास रच दिया है। वह बांग्लादेश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच उनका 100वां मुकाबला रहा। 38 साल के इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला साल 2005 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। डेब्यू मुकाबले में रहीम की उम्र 18 साल की थी। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

टेस्ट बांग्लादेश के लिए इन खिलाड़ियों ने खेले हैं सबसे ज्यादा टेस्ट मैच रहीम के अलावा बांग्लादेश के लिए कोई भी खिलाड़ी 80 टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाया है। दूसरे स्थान पर मोमिनुल हक हैं, जिन्होंने अब तक 75 टेस्ट मैच खेले हैं। शाकिब अल हसन ने 71 टेस्ट मैच बांग्लादेश के लिए खेले हैं। तमीम इकबाल इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लिए 70 टेस्ट मैच खेले थे। तमीम ने अपना आखिरी मुकाबला साल 2023 में खेला था।

रन बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज रहीम बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 100 टेस्ट की 182 पारियों में 38 से ज्यादा की औसत से 6,350 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 12 शतक और 27 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 219* रन है। तमीम सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लिए 70 टेस्ट की 134 पारियों में 38.89 की औसत से 5,134 रन बनाए थे। उन्होंने 10 शतक और 31 अर्धशतक जड़े हैं।

कप्तान टेस्ट में कप्तान के तौर पर ऐसे हैं रहीम के आंकड़े कप्तान के तौर पर साल 2011 में इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार उन्होंने 2017 में बांग्लादेश टीम की कप्तानी की थी। रहीम 34 टेस्ट मैच में बांग्लादेश के कप्तान थे। इस दौरान उन्होंने 61 पारियों में 41.44 की औसत से 2,321 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 शतक और 12 अर्धशतक निकले थे। कप्तान के तौर पर रहीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 200 रन रहा।

विकेटकीपर रहीम ने विकेटकीपर के तौर पर खेले 55 टेस्ट मैच रहीम ने विकेटकीपर के तौर पर 55 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 104 पारियों में 37 की औसत से 3,515 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 219* रन रहा है। बिना विकेटकीपर के रूप में रहीम ने 45 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 78 पारियों में 39.38 की औसत 2,836 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं।