सरफराज खान ने जड़ा शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

रणजी ट्रॉफी 2025-26: सरफराज खान ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का 17वां शतक लगाया, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Jan 22, 2026
04:21 pm
क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सरफराज खान ने हैदराबाद क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन शतक लगाया। इस बीच उन्होंने कप्तान सिद्धेश लाड के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी निभाई। वह शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई विजय हजारे ट्रॉफी में भी खूब रन बनाए थे। आइए सरफराज की पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

जोरदार रही सरफराज की पारी 

राजीव गांधी स्टेडियम में जब मुंबई ने 82 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब सरफराज क्रीज पर आए। उन्होंने मोहम्मद सिराज समेत हैदराबाद के गेंदबाजों का डटकर सामान किया और 120 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने कप्तान सिद्धेश के साथ मिलकर 200+ रन की साझेदारी करते हुए टीम को बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया।

आंकड़े 

ऐसा है सरफराज का प्रथम श्रेणी करियर 

सरफराज ने 61 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं। इसकी 91 पारियों में लगभग 65 की औसत से 4,900 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 17 शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 301* रन रहा है। वह मुंबई की ओर से निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 43 मैच की 32 पारियों में 42.36 की औसत से 932 रन बनाए हैं।

