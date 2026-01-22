सरफराज खान ने जड़ा शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

रणजी ट्रॉफी 2025-26: सरफराज खान ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का 17वां शतक लगाया, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:21 pm Jan 22, 202604:21 pm

क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सरफराज खान ने हैदराबाद क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन शतक लगाया। इस बीच उन्होंने कप्तान सिद्धेश लाड के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी निभाई। वह शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई विजय हजारे ट्रॉफी में भी खूब रन बनाए थे। आइए सरफराज की पारी पर एक नजर डालते हैं।