सरफराज खान का रणजी ट्रॉफी में नहीं चल रहा बल्ला, आंकड़े जान रह जाएंगे दंग
क्या है खबर?
मुंबई क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान का रणजी ट्रॉफी 2025-26 में खराब फॉर्म जारी है। टूर्नामेंट के चौथे राउंड में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शरद पवार क्रिकेट अकादमी में खेले जा रहे मुकाबले के पहले दिन वे 57 गेंदों पर सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए। वैभव अरोड़ा ने 27वें ओवर में उन्हें पवेलियन भेजा। वह अब तक एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। मोजूदा रणजी संस्करण में उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
रन
सिर्फ 22 की औसत से रन बना रहे सरफराज
सरफराज ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत जम्मू-कश्मीर के खिलाफ क्रमशः 42 और 32 रन बनाकर की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के खिलाफ वे सिर्फ 1 रन पर आउट हुए। तीसरे राउंड में राजस्थान के खिलाफ उन्होंने 15 और नाबाद 5 रन बनाए। चौथे राउंड में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब तक कुल 4 मैचों की 6 पारियों में सरफराज ने केवल 111 रन बनाए हैं। उनकी औसत 22.20 की रही है।
इंडिया-A
सरफराज को नहीं मिली इंडिया-A की टीम में जगह
सरफराज को इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया-A टीम में चुना गया था, जहां उन्होंने 92 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने गर्मियों में 17 किलो वजन घटाया और बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में शतक जमाए। हालांकि, चोट के कारण वह दलीप ट्रॉफी और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर रहे। बाद में फिटनेस टेस्ट पास करने के बावजूद उन्हें दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में जगह नहीं मिली।
जानकारी
भारतीय टीम के योजनाओं से बाहर हैं सरफराज
सरफराज फिलहाल भारतीय टीम की योजनाओं से बाहर हैं और मौजूदा रणजी ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन भी असरदार नहीं रहा है। टीम में वापसी के लिए उन्हें खूब रन जुटाने होंगे, क्योंकि चयनकर्ताओं के पास पहले से ही कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं।
करियर
सरफराज के करियर पर एक नजर
सरफराज ने पिछले साल ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 6 टेस्ट की 11 पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 150 रन का रहा है। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। सरफराज ने 59 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 4,796 रन बनाए हैं।