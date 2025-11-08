टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीमें

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा एक मजबूत टीम रही है, लेकिन कुछ मौकों पर विरोधी टीमों ने उसे करारी शिकस्त दी है। कई बार भारतीय टीम बड़े अंतर से हारी, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को झटका लगा। इन मैचों में विपक्षी टीमों ने न सिर्फ शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, बल्कि भारत को पूरी तरह दबाव में डाला। ऐसे में आइए भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 वेस्टइंडीज (पारी और 336 रनों से जीत, 1958) भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी हार साल 1958 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता में मिली थी। उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 614/4 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 124 रन पर ऑलआउट हो गई थी। टीम फॉलोऑन खेलने उतरी और उनकी दूसरी पारी भी केवल 154 रन पर समाप्त हो गई थी। वेस्टइंडीज को उस मुकाबले में पारी और 336 रनों से बड़ी जीत मिली थी।

#2 इंग्लैंड (पारी और 285 रनों से जीत, 1974) भारतीय टीम को दूसरी बड़ी हार साल 1974 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मिली थी। भारतीय टीम पारी और 285 रनों से मुकाबला हार गई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 629 रनों का स्कोर बना दिया था। जवाब में भारत की पहली पारी 302 और दूसरी पारी तो सिर्फ 42 रन पर खत्म हो गई थी। इंग्लैंड के क्रिस ओल्ड ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए थे।

#3 इंग्लैंड (पारी और 244 रनों से जीत, 2014) साल 2014 में इंग्लैंड ने द ओवल के मैदान पर भारतीय टीम को पारी और 244 रनों से हरा दिया था। भारत की पहली पारी सिर्फ 148 रन पर समाप्त हो गई थी। जवाब में इंग्लैंड ने 486 रन बना दिए थे। भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी बेहद खराब रही और पूरी टीम केवल 94 रन बनाने के बाद पवेलियन में थी। जो रूट ने इंग्लैंड के लिए 165 गेंदों का सामना करते हुए 149 रन बनाए थे।