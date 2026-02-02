LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / रणजी ट्रॉफी 2025-26: क्वार्टर-फाइनल के लिए मुंबई की टीम घोषित, यशस्वी जायसवाल की हुई वापसी
रणजी ट्रॉफी 2025-26: क्वार्टर-फाइनल के लिए मुंबई की टीम घोषित, यशस्वी जायसवाल की हुई वापसी
मुंबई की टीम में यशस्वी जायसवाल शामिल (तस्वीर: एक्स/@ICC)

रणजी ट्रॉफी 2025-26: क्वार्टर-फाइनल के लिए मुंबई की टीम घोषित, यशस्वी जायसवाल की हुई वापसी

लेखन अंकित पसबोला
Feb 02, 2026
03:32 pm
क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई क्रिकेट टीम को अपने क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में 6 फरवरी से कर्नाटक क्रिकेट टीम से भिड़ना है। इस मैच के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने अपनी 16 सदस्यीय टीम घोषित की है, जिसमें यशस्वी जायसवाल और शार्दुल ठाकुर भी शामिल हैं। एक बार फिर शार्दुल टीम की कप्तानी करेंगे। बता दें कि चोट के कारण ठाकुर पिछले मैच में नहीं खेल सके थे। आइए मुंबई की टीम के बारे में जानते हैं।

मुंबई 

मुंबई की टीम ने 4 मैच जीतकर क्वार्टर-फाइनल में बनाई जगह 

मुंबई की टीम ने ग्रुप स्टेज में 4 मैच जीते और 3 ड्रॉ खेले थे। एलीट ग्रुप-D में मौजूद रही मुंबई ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। अपने पहले मैच में मुंबई ने जम्मू-कश्मीर को हराया था। इसके अलावा मुंबई ने हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, और हैदराबाद के खिलाफ 1-1 मैच जीते थे। इसके अलावा मुंबई ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली के खिलाफ अपने मैच ड्रॉ खेले थे।

टीम 

ऐसी है मुंबई की टीम 

ग्रुप स्टेज के आखिरी 2 मैच नहीं खेल पाने वाले जायसवाल ने MCA को नॉकआउट मैचों के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में बताया था। इसके बाद चयनकर्ताओं ने इस भारतीय सलामी बल्लेबाज को टीम में शामिल कर लिया। मुंबई की टीम: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, सिद्देश लाड, सरफराज खान, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर), साईराज पाटिल, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थ, ओंकार तरमाले, दिव्येश सक्सेना और सूर्यांश शेडगे।

Advertisement

मुंबई 

मुंबई से इन खिलाड़ियों ने किया उम्दा प्रदर्शन 

रणजी ट्रॉफी 2025-26 मुंबई के सिद्धेश लाड बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 7 मैचों की 9 पारियों में 92.12 की औसत के साथ 737 रन बनाए हैं। उन्होंने 170 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 शतक लगाए हैं। गेंदबाजी में शम्स मुलानी ने 6 टेस्ट की 11 पारियों में 23.96 की औसत से 30 विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं।

Advertisement