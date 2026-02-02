रणजी ट्रॉफी 2025-26: क्वार्टर-फाइनल के लिए मुंबई की टीम घोषित, यशस्वी जायसवाल की हुई वापसी

मुंबई की टीम ने ग्रुप स्टेज में 4 मैच जीते और 3 ड्रॉ खेले थे। एलीट ग्रुप-D में मौजूद रही मुंबई ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। अपने पहले मैच में मुंबई ने जम्मू-कश्मीर को हराया था। इसके अलावा मुंबई ने हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, और हैदराबाद के खिलाफ 1-1 मैच जीते थे। इसके अलावा मुंबई ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली के खिलाफ अपने मैच ड्रॉ खेले थे।

मुंबई

मुंबई से इन खिलाड़ियों ने किया उम्दा प्रदर्शन

रणजी ट्रॉफी 2025-26 मुंबई के सिद्धेश लाड बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 7 मैचों की 9 पारियों में 92.12 की औसत के साथ 737 रन बनाए हैं। उन्होंने 170 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 शतक लगाए हैं। गेंदबाजी में शम्स मुलानी ने 6 टेस्ट की 11 पारियों में 23.96 की औसत से 30 विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं।