रणजी ट्रॉफी 2025-26: इस सीजन में सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट और अन्य प्रमुख आंकड़े

फाइनल इस तरह से रहा फाइनल मुकाबला जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। शुभम पुंडीर के बल्ले से सबसे ज्यादा 121 रन निकले। जम्मू कश्मीर के 5 अन्य बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट लिए। जवाब में कर्नाटक 293 रन पर ऑलआउट हो गई। आकिब नबी डार ने 5 विकेट लिए। जम्मू कश्मीर ने दूसरी पारी में 342/4 का स्कोर बनाया और मुकाबला ड्रॉ रहा।

गेंदबाज रणजी ट्रॉफी 2025-26 में इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट नबी रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस सीजन 10 मुकाबले खेले हैं और इसकी 17 पारियों में 12.56 की उम्दा औसत के साथ 60 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 7 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/24 का रहा है। दूसरे स्थान पर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मयंक मिश्रा हैं, जिन्होंने 8 मैच में 59 विकेट चटकाए हैं।

आंकड़े गेंदबाजों द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड्स सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल भी नबी (7) ने लिए। उनके बाद उत्तराखंड के मयंक मिश्रा, बंगाल के शहबाज अहमद और हिमचाल प्रदेश के अर्जुन ने 4-4 पारियों में 5 विकेट हॉल झटके। एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन सर्विसेज के अमित शुक्ला ने किया। 23 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर ने हरियाणा के खिलाफ पारी में 27 रन देते हुए 8 विकेट लिए। सर्विसेज ने 211 रन से मैच जीता।

बल्लेबाजी इन खिलाड़ियों ने बनाए सर्वाधिक रन इस सीजन में कर्नाटक के रविचंद्रन स्मरण सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 9 मैचों की 14 पारियों में 86.36 की औसत के साथ 950 रन बनाए। दिल्ली के आयुष दोसेजा इस सूची में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 7 मैचों की 12 पारियों में 105.44 की अविश्वसनीय औसत के साथ 949 रन बनाए। दोसेजा के साथी बल्लेबाज सनत सांगवान ने 14 पारियों में 69.00 की औसत से 828 रन बनाए।