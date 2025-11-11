भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कोलकाता पुलिस ने पहले टेस्ट के लिए बढ़ाई सुरक्षा, जानिए कारण

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कोलकाता पुलिस ने पहले टेस्ट के लिए बढ़ाई सुरक्षा, जानिए कारण
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। यह कदम सोमवार को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में हुए जोरदार विस्फोट की घटना के बाद उठाया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने दोनों टीमों की होटलों की सुरक्षा में भी इजाफा किया है। आइए पूरी खबर जानते हैं।
योजना
भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षा योजना
दिल्ली में हुई घटना के मद्देनजर, कोलकाता पुलिस ने भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी टीमों के लिए एक विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की है। इस योजना में स्टेडियम आने-जाने, अभ्यास सत्रों और मैच के दिनों में उनकी आवाजाही शामिल है। ईडन गार्डन के आसपास विशेष नाकाबंदी जांच और कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है और सभी प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं।
जानकारी
पुलिस के साथ सहयोग कर रहा CAB
बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। टीम होटलों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। CAB और पुलिस अधिकारियों ने बैठक भी की है।
पृष्ठभूमि
विस्फोट में हुई 9 लोगों को मौत
लाल किला के पास सोमवार शाम करीब 7 बजे सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ था। धमाके से पहले धीमी गति से आकर सिग्नल पर रुकी थी। उसमें कुछ लोग सवार थे। विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 9 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और फोरेंसिक टीम जांच कर रही है।