भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कोलकाता पुलिस ने पहले टेस्ट के लिए बढ़ाई सुरक्षा, जानिए कारण

योजना भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षा योजना दिल्ली में हुई घटना के मद्देनजर, कोलकाता पुलिस ने भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी टीमों के लिए एक विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की है। इस योजना में स्टेडियम आने-जाने, अभ्यास सत्रों और मैच के दिनों में उनकी आवाजाही शामिल है। ईडन गार्डन के आसपास विशेष नाकाबंदी जांच और कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है और सभी प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

जानकारी पुलिस के साथ सहयोग कर रहा CAB बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। टीम होटलों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। CAB और पुलिस अधिकारियों ने बैठक भी की है।