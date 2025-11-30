अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: भारत के लिए सबसे ज्यादा टीमों के खिलाफ 2,000+ रन बनाने वाले बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के खिलाफ रांची वनडे में 57 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने प्रोटियाज टीम के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 2,000 रन पूरे किए। यह छठा ऐसा देश रहा, जिसके विरुद्ध रोहित ने ये आंकड़ा छूआ है। इस बीच सर्वाधिक टीमों के खिलाफ 2,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (8) सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 34,357 रन के साथ किया। इस बीच उन्होंने 100 शतक और 164 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने सर्वाधिक रन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ (6,707) बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के अलावा सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ 5,108 रन बनाए थे। पूर्व महान बल्लेबाज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 2,000 से अधिक रन बनाए थे।

#2 राहुल द्रविड़ (7) राहुल द्रविड़ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 605 पारियों में 45.41 की औसत के साथ 24,208 रन बनाए थे। उन्होंने 270 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 48 शतक और 146 अर्धशतक लगाए थे। द्रविड़ ने सर्वाधिक रन वेस्टइंडीज के खिलाफ (3,326) बनाए थे। इसके अलावा पूर्व भारतीय कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के विरुद्ध भी 2,000 से अधिक रन का आंकड़ा पार किया था।

Advertisement

#3 विराट कोहली (6) विराट कोहली ने बल्लेबाजी के तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं। इस दिग्गज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 27,000 से अधिक रन बनाए हुए हैं। उन्होंने 83 शतक भी लगाए हैं। कोहली ने अंतरराष्ट्रीय करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5,551 रन बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 2,000 से अधिक रन बना चुके हैं।

Advertisement