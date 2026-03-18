IPL में रजत पाटीदार के रिकॉर्ड्स, उपलब्धियां और आंकड़े

आंकड़े दूसरे सबसे तेज 1,000 IPL रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं पाटीदार पाटीदार ने अपने IPL करियर के 1,000 रन 30 पारियों में पूरे किए थे। भारतीय बल्लेबाजों में IPL में सबसे तेज 1,000 रन बनाने का रिकॉर्ड GT के बल्लेबाज साई सुदर्शन के नाम है, जिन्होंने 25 पारियों में यह कारनामा किया था। इस सूची में पाटीदार (30 पारी) दूसरे, सचिन तेंदुलकर और रुतुराज गायकवाड़ (31-31 पारी) तीसरे नंबर पर हैं। सबसे कम पारियों में 1,000 रन बनाने का रिकॉर्ड शान मॉर्श (21 पारी) के नाम पर दर्ज है।

कप्तानी पाटीदार ने कप्तानी में हासिल की ये उपलब्धि पाटीदार ने पिछले सीजन में सिर्फ 13 मैचों में कप्तानी की थी। वह चोट के कारण 2 मैचों में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे। वह पहली बार कप्तानी कर रहे थे। इसके साथ ही वह सबसे कम मैचों में कप्तानी करते हुए ट्रॉफी जीतने (संयुक्त रूप से) वाले कप्तान बने थे। उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा की बराबरी की थी। बता दें कि रोहित ने 2013 में सिर्फ 13 मैचों में कप्तानी करते ही MI को खिताब जिताया था।

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कप्तान बिना टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेले IPL खिताब जीतने वाले कप्तान पाटीदार ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। ऐसे में वह बिना टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले IPL का खिताब जीतने वाले सिर्फ दूसरे कप्तान बने थे। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, जिसका खिताब राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अपने नाम किया था। RR की कप्तानी शेन वॉर्न ने की थी और उनके नेतृत्व में RR ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को हराया था। दिलचस्प रूप से वॉर्न ने कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय नहीं खेला था।

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