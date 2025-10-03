सानिया मिर्जा के बाद शोएब मलिक अब तीसरी पत्नी सना जावेद से भी लेंगे तलाक- रिपोर्ट

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शोएब मलिक अपनी पूर्व पत्नी और भारतीय टेनिस दिग्गज सानिया मिर्जा से तलाक लेने के बाद अब फिर से चर्चा में हैं। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, वह अब अपनी तीसरी पत्नी सना जावेद से भी तलाक लेने जा रहे हैं। दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही वह इसकी घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि मलिक ने साल 2024 में सना से शादी की थी।

वीडियो वायरल वीडियो के बाद उठी तलाक की चर्चा मलिक ने साल 2024 में अभिनेत्री सना से शादी की थी। अब दोनों के तलाक की खबरें आ रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मलिक और सना एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मलिक और सना वीडियो में एकसाथ बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे। सना काफी गुस्से में नजर आ रही थी। ऐसे में उनकी शादी में परेशानी होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

शादी सानिया से तलाक के बाद की थी तीसरी शादी बता दें कि सना से मलिक ने तीसरी शादी की है। इससे पहले उन्होंने सानिया से निकाह किया था। दोनों एक बेटे के माता-पिता भी बने, लेकिन फिर इनके रिश्ते में दरार आ गई। जिसके बाद दोनों ने तलाक लेने का ऐलान कर दिया था। 2023 में सानिया और मलिक 14 साल की शादी के बाद तलाक लेकर अलग हो गए। अब सानिया अपने बेटे के साथ जिंदगी बिता रही हैं और मलिक फिर से तलाक के मुहाने पर हैं।