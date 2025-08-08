राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं संजू सैमसन, बदले में CSK से दो खिलाड़ी चाहती है फ्रेंचाइजी

तेज स्टीफन फ्लेमिंग से सैमसन ने की है मुलाकात सैमसन के RR से अलग होने की खबर के एक दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 बार की चैंपियन CSK उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, IPL 2025 के खत्म होने के बाद सैमसन ने USA में CSK प्रबंधन और मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं।

मांग 2 खिलाड़ी चाहती है RR रिपोर्ट के मुताबिक CSK सैमसन को ट्रेड डील के तहत पैसे में खरीदने को तैयार है, लेकिन RR दो खिलाड़ियों के बदले सैमसन को छोड़ना चाहती है, जिससे यह डील अटक गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK) भी सैमसन में दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन सैमसन खुद कई कारणों से CSK जाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं।

हिस्सा इस कारण नीलामी में उतर सकते हैं सैमसन सैमसन पहले भी KKR टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वह 2012 में गौतम गंभीर की कप्तानी में IPL जीतने वाली टीम में शामिल थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। रिपोर्ट के अनुसार अगर RR और CSK के बीच सैमसन को लेकर समझौता नहीं हो पाया तो उनके नीलामी में उतरने की संभावना काफी ज्यादा है। फिलहाल यह डील अधर में नजर आ रही है।