राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं संजू सैमसन, बदले में CSK से दो खिलाड़ी चाहती है फ्रेंचाइजी

राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं संजू सैमसन, बदले में CSK से दो खिलाड़ी चाहती है फ्रेंचाइजी
क्या है खबर?
राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताई है। 30 साल के सैमसन ने टीम प्रबंधन से उन्हें ट्रेड करने या रिलीज करने की औपचारिक मांग की है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास में RR के सबसे अनुभवी खिलाड़ी की इस मांग ने सभी को चौंका दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपने साथ जोड़ने की इच्छा जताई है। RR सैमसन के बदले CSK से दो खिलाड़ी चाहती है।
तेज
स्टीफन फ्लेमिंग से सैमसन ने की है मुलाकात
सैमसन के RR से अलग होने की खबर के एक दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 बार की चैंपियन CSK उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, IPL 2025 के खत्म होने के बाद सैमसन ने USA में CSK प्रबंधन और मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं।
मांग
2 खिलाड़ी चाहती है RR
रिपोर्ट के मुताबिक CSK सैमसन को ट्रेड डील के तहत पैसे में खरीदने को तैयार है, लेकिन RR दो खिलाड़ियों के बदले सैमसन को छोड़ना चाहती है, जिससे यह डील अटक गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK) भी सैमसन में दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन सैमसन खुद कई कारणों से CSK जाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं।
हिस्सा
इस कारण नीलामी में उतर सकते हैं सैमसन
सैमसन पहले भी KKR टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वह 2012 में गौतम गंभीर की कप्तानी में IPL जीतने वाली टीम में शामिल थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। रिपोर्ट के अनुसार अगर RR और CSK के बीच सैमसन को लेकर समझौता नहीं हो पाया तो उनके नीलामी में उतरने की संभावना काफी ज्यादा है। फिलहाल यह डील अधर में नजर आ रही है।
करियर
शानदार रहा है सैमसन का IPL करियर
सैमसन ने साल 2013 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह 176 मैच की 172 पारियों में लगभग 31 की औसत और 139.05 की स्ट्राइक रेट से 4,704 रन बना चुके हैं। इसमें 3 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रहा है। वह IPL में 19 बार नाबाद भी रहे हैं। कप्तान के तौर पर सैमसन अब तक RR को ट्रॉफी नहीं दिला पाए हैं।