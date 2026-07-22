टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान के नए कप्तान बने रहमत शाह 

वनडे विश्व कप 2027 को देखते हुए शाहिदी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था।

ACB ने उनके कार्यकाल में टीम के लिए दिए गए योगदान, मेहनत और नेतृत्व की सराहना की है।

बोर्ड ने कहा कि शाहिदी ने कप्तान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

बोर्ड ने रहमत को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए भी शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह उनके साथ मिलकर आगे काम करने को उत्साहित हैं।